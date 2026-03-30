Мужчину с абсцессом головного мозга спасли в больнице в Орехово-Зуеве

При поступлении в медицинское учреждение у мужчины отсутствовала речь, температура достигала 40 градусов, а также были судороги.

В рамках диагностики специалисты обнаружили в мозге пациента округлое образование с хорошо снабжаемой кровью капсулой. Причиной возникновения абсцесса стала инфекция, которую из другого очага занесло по кровеносному руслу.

Без незамедлительного вмешательства хирургов жизнь мужчины могла оборваться.

«Мы приняли решение оперировать пациента с применением эндоскопической техники — для нашей больницы это был первый опыт такого вмешательства. Благодаря малоинвазивному доступу под прямым визуальным контролем мы удалили очаг инфекции. Операция заняла чуть больше часа и прошла без осложнений», — отметил нейрохирург Орехово-Зуевской больницы Сардорбек Сабиров.

Этот метод позволил минимально травмировать здоровые ткани и сократить период восстановления. Мужчину уже выписали в хорошем состоянии. Ему предстоит пройти реабилитацию.