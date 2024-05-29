Иммунолог Жемчугов рассказал, что на иммунную систему влияет не жара, а резкие перепады температуры

Иммунная система начинает страдать не из-за жары, а из-за резких перепадов температур. Об этом RT рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, адаптация к новым температурам может проявляться у человека в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям. Жемчугов считает, что сейчас появится масса пациентов с герпесом из-за использования кондиционера в жару.

Что касается транспорта, то в жаркую погоду там должен работать кондиционер, но поток воздуха следует направлять не на конкретного пассажира, а чтобы он равномерно распределялся по салону, сказал медик.