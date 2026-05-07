Иммунолог Викулов предупредил дачников о риске заражения хантавирусом

Дачники, охотники и жители загородных домов вошли в группу риска по заражению хантавирусом. Об этом иммунолог-аллерголог, директор научно-исследовательского центра Георгий Викулов рассказал «Абзац медиа» .

Он пояснил, что главную опасность создает контакт с местами обитания грызунов и продуктами их жизнедеятельности. В России каждый год регистрируют около шести тысяч случаев такой инфекции.

«Наибольшему риску заражения хантавирусом подвержены дачники, охотники и жители загородных домов», — сказал Викулов.

Он добавил, что чаще всего случаи заболевания выявляют в Поволжье, на Урале и в Хабаровском крае. При этом вирус крайне опасен: он способен привести к серьезным поражениям внутренних органов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили опасения, что в ближайшие недели в мире могут выявить новые случаи заражения хантавирусом. Медики призвали соблюдать меры предосторожности.