Иммунолог Рябова подчеркнула, что полностью избавиться от аллергии сложно

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова из лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета ответила на вопросы о причинах возникновения аллергии, методах лечения и профилактике. Об этом написал Life.ru .

Аллергия может появиться у человека при совпадении нескольких факторов: генетической предрасположенности, экологии, состояния слизистых оболочек и образа жизни. Даже сухой воздух в квартире или неправильное питание могут стать триггерами.

Рябова подчеркнула, что полностью избавиться от аллергии сложно, но можно добиться длительной ремиссии с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Сейчас в лаборатории разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак.

Врачи наблюдают рост числа случаев аллергии, в том числе после перенесенной пневмонии или стресса. Часто дебюты аллергии связывают с повреждением слизистых оболочек после респираторных заболеваний, таких как COVID-19.

Есть и перекрестная пищевая аллергия, связанная с реакцией на определенные белки. Например, реакция на пыльцу деревьев может вызвать чувствительность к косточковым фруктам или орехам.

Современные подходы к лечению включают использование АСИТ и разработку диагностических инструментов, таких как тест-система «Аллергочип РФ». Этот проект позволяет определить чувствительность к более чем 120 аллергенам и сделать диагностику доступной для жителей разных регионов России.