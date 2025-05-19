Иммунолог Попова рассказала о преимуществах редиса в похудении

Редис может стать полезным дополнением к рациону для тех, кто хочет похудеть и наладить работу пищеварения. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова в беседе с РИА «Новости» .

Она объяснила, что в 100 граммах овоща содержится всего 16 килокалорий, при этом он богат клетчаткой, которая помогает наладить работу кишечника. По словам специалиста, для сохранения витаминов редис лучше есть сырым. При варке или жарке часть полезных веществ теряется.

Попова предупредила, что людям с заболеваниями желудка и кишечника стоит быть осторожными. Эфирные масла и органические кислоты, содержащиеся в редисе, могут усиливать выработку желудочного сока, что опасно при гастрите с повышенной кислотностью.

Ранее психолог Тур рассказала, что психологическое состояние человека влияет на похудение. Она также подчеркнула, что на набор веса влияют стресс, тревога, скука, выгорание и апатия.