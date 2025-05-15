Психолог Тур заявила, что психологическое состояние человека влияет на похудение

Психолог Екатерина Тур в интервью радио Sputnik поделилась мыслями о том, почему снижение веса зачастую невозможно без работы с психологом.

По словам специалиста, похудение связано не только с правильным питанием и физическими нагрузками, но и с психологическим состоянием человека.

Лишний вес может быть результатом травмирующего опыта, который приводит к изменениям в пищевом поведении и активности центров голода, аппетита и жажды.

«Любая диета заканчивается срывом, любой поход в спортзал заканчивается такой апатией и бессилием, что потом за уши себя невозможно поднять с дивана», — отметила Тур.

Она подчеркнула, что на набор веса влияют стресс, тревога, скука, выгорание и апатия. Психолог также обратила внимание на влияние детского травматического опыта, который может привести к нарушению метаболизма. Тур посоветовала обращаться за помощью к специалистам при отсутствии удовольствия от жизни и наличии субклинической скрытой депрессии.