Иммунолог Попова: причиной диабета становится не сахар, а лишний вес

Иммунолог Наталья Попова рассказала в беседе с News.ru , что причиной сахарного диабета второго типа становится не сахар, а лишний вес.

По словам медика, сахар способствует ожирению, но сам по себе сахарный диабет из-за потребления сладкого не возникает. Ключевую роль играет общее состояние здоровья.

«Прямой причинно-следственной связи между количеством съедаемого сахара и возникновением болезни нет», — пояснила специалист.

Попова отметила, что организм каждого человека индивидуален, у всех своя генетика и скорость метаболизма, поэтому кто-то может есть много сладкого без вреда, а кто-то — нет. Кроме того, риск заболеть невелик для тех, кто ведет активный образ жизни, правильно питается и поддерживает нормальный вес.