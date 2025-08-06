Иммунолог Логина отметила, что болезнь Лайма передается через укус клеща и термически необработанное молоко

Болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, продолжает привлекать внимание общественности после заявлений ряда знаменитостей о своем диагнозе. Иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина в беседе с ОТР поделилась информацией о механизме передачи и особенностях течения этого инфекционного заболевания.

«Возбудитель — спирохета. Источником заражения могут быть животные: домашние, крупнорогатый скот, кошки, собаки. Но переносчиком являются клещи. Возбудители попадают в организм клеща, при укусе он может передать болезнь со своей слюной другим млекопитающим и даже человеку», — рассказала специалист.

Врач также обратила внимание, что кроме укуса клеща, заболевание может передаваться при употреблении термически необработанного молока.

У болезни Лайма есть три стадии, каждая из которых имеет свои симптомы. На поздней стадии без лечения могут развиться хронический артрит, полинейропатия и эритремы на коже. Если не лечить недуг, можно заработать хронический артрит с поражением коленных суставов. Осложнения способны привести к параличу лицевого нерва, менингиту, ухудшению памяти и сердечным проблемам.

Обычно это острое заболевание лечится успешно с помощью антибиотиков, но важно вовремя диагностировать недуг, подчеркнула Логина.