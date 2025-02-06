В Госдуме предложили ввести медосвидетельствование для иностранцев, приезжающих в Россию. С чем связано такое предложение и какие цели преследуют его авторы, рассказал 360.ru заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный.

Он заявил, что пока не видел текст проекта, но предположил, что это будет касаться только тех, кто приезжает в страну работать. Освидетельствовать всех иностранцев в России, по мнению Куринного, невозможно.

«Смысл в том, что сегодня они проходят медосвидетельствование порой на территории своих стран и приезжают к нам с готовыми справками. И, к сожалению, появляются и ВИЧ-инфицированные, и с туберкулезом, с открытыми формами среди них. То есть формально документ вроде есть, но доверять ему нельзя. И речь идет о том, чтобы это все перепроверялось на территории Российской Федерации», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что этим проектом предлагается защитить прежде всего самих россиян.

Ранее на сайте Министерства внутренних дел появился публичный реестр контролируемых лиц для мигрантов.