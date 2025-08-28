Идею о надбавке за наставничество для медиков предложили доработать

Инициатива введения надбавки в размере 50% от зарплаты для медиков за наставничество молодых специалистов станет хорошей мерой поддержки опытных врачей, но не решит проблему нехватки кадров в больницах и потребует дополнительных бюджетных средств. Об этом в комментарии 360.ru заявил HR-эксперт и руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.

Он подчеркнул, что дополнительные выплаты повысят мотивацию опытных врачей остаться в профессии, чтобы передать свои навыки молодым специалистам и помочь им адаптироваться.

«Сама мера не решит проблему нехватки медперсонала, поскольку она носит скорее стимулирующий, чем системный характер», — сказал Мурадян.

По словам эксперта, для решения проблемы необходимо увеличить число мест в медицинских вузах по целевому обучению, чтобы выпускники обязательно отрабатывали после получения дипломов. При этом наставничество должно оставаться добровольным, чтобы опытные врачи могли от него отказаться в случае большого объема основной работы.

Введение дополнительных выплат медикам, обратил внимание Мурадян, также потребует дополнительных денег из бюджета или перераспределения средств. На такой шаг руководители могут пойти, чтобы снизить текучку и сократить расходы на обучение новых сотрудников.

С предложением ввести надбавку в 50% от зарплаты за наставничество для медиков выступил лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов. В комментарии ТАСС он заявил, что внесет такую поправку в законопроект о наставничестве.

По словам депутата, еще одной поправкой он предложит ввести подъемные выплаты молодым специалистам, прошедшим обучение по целевой программе.

В минувший вторник, 26 августа, Минздрав объявил об одобрении кабмином закона о введении целевых контрактов для студентов, получающих бесплатное образование в медицинских вузах.

В ведомстве добавили, что за отказ от обязательной отработки после получения диплома выпускникам придется заплатить компенсацию в размере трехкратной суммы, потраченной на их обучение.