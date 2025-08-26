Медиков-целевиков предложили обязать платить трехкратную компенсацию за отказ от отработки

Медиков, прошедших обучение по целевому направлению, в случае отказа от отработки могут обязать платить компенсацию в трехкратном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве также добавили, что поступающих на бюджетные места по образовательным программам высшего фармацевтического и медицинского образования студентов предложили обязать заключить договор о целевом обучении.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства уже одобрила разработанный Минздравом проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ и статью 69 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, который содержит новеллу.

В Московском областном медицинском колледже бюджетных мест стало на 70% больше за пять лет.