Медиков-целевиков предложили обязать платить трехкратную компенсацию за отказ от отработки
Медиков, прошедших обучение по целевому направлению, в случае отказа от отработки могут обязать платить компенсацию в трехкратном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве также добавили, что поступающих на бюджетные места по образовательным программам высшего фармацевтического и медицинского образования студентов предложили обязать заключить договор о целевом обучении.
Комиссия по законопроектной деятельности правительства уже одобрила разработанный Минздравом проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ и статью 69 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, который содержит новеллу.
