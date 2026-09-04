«Хуже, чем недосып». Психолог объяснил, почему утренний скроллинг убивает продуктивность и крадет 2 часа жизни

Привычка хвататься за смартфон и проверять ленту новостей в первые секунды после пробуждения кажется безобидным ритуалом. Однако, по мнению психологов, это занятие может нанести организму больший вред, чем потеря целого часа ночного сна. Доктор психологии, специалист по психосоматике Роман Сухинин объяснил в беседе с 360.ru, почему «цифровой душ» по утрам разрушает нашу психику и чем его заменить ради ясной головы.

«Да, проверка телефона сразу после пробуждения — это хуже, чем потеря часа сна. Я бы сказал, что это потеря даже двух часов и более. Почему? Потому что после пробуждения человеку нужно настроиться духовно и физически. И он не успевает это сделать, потому что в его сознание проникает сумбур, задачи, какие-то планы, вопросы и решения, которые не связаны с его природой, а которые связаны с решением простых задач», — отметил эксперт.

Чтобы утро приносило энергию, а не тревогу, Сухинин рекомендует полностью исключить гаджеты из первых минут бодрствования. Это время стоит посвятить простым практикам.

«Чем заменить скроллинг? Подышать, сделать упражнение на концентрацию и, например, помедитировать и настроиться на самый лучший день в жизни. Когда человек скроллит с утра ленту, он не сможет на это настроиться, то есть не он управляет своей жизнью, а обстоятельства, которые заданы телефоном. Поэтому его задача уделить внимание именно себе, и потом его день и соцсети будут выстраиваться, исходя из его потребностей, целей и задач, которые он ставит перед собой на предстоящий день», — заключил психолог.

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