Терапевт Александрова назвала правила здорового долголетия

По словам Александровой, важную роль играет питание. Врач предупредила, что продукты с большим количеством сахара и трансжиров ускоряют гликацию и старение организма. Овощи, фрукты, рыба и белое мясо, напротив, помогают замедлить эти процессы.

«Даже небольшие изменения, такие как замена колбасы на рыбу или добавление горсти орехов в рацион, положительно влияют на здоровье», — объяснила специалист.

Александрова также подчеркнула важность регулярной физической активности. Она посоветовала начинать со 150 минут нагрузок в неделю и постепенно увеличивать их, так как у малоподвижных людей биологический возраст выше хронологического.

Отдельно врач выделила контроль стресса, передает RT.

Она отметила, что йога, дыхательные упражнения и медитация снижают субъективное восприятие стресса и защищают от многих заболеваний.

Кроме того, Александрова напомнила о значении регулярных обследований. По ее словам, чекап помогает выявлять болезни на ранней стадии, а персонализированный подход с учетом генетики и индивидуальных рисков позволяет предупреждать заболевания.