Терапевт Александрова назвала правила здорового долголетия
Терапевт высшей категории Ольга Александрова рассказала, что продлить активное долголетие помогают питание, физическая активность, контроль стресса и регулярные обследования, сообщает «Лента.ру».
По словам Александровой, важную роль играет питание. Врач предупредила, что продукты с большим количеством сахара и трансжиров ускоряют гликацию и старение организма. Овощи, фрукты, рыба и белое мясо, напротив, помогают замедлить эти процессы.
«Даже небольшие изменения, такие как замена колбасы на рыбу или добавление горсти орехов в рацион, положительно влияют на здоровье», — объяснила специалист.
Александрова также подчеркнула важность регулярной физической активности. Она посоветовала начинать со 150 минут нагрузок в неделю и постепенно увеличивать их, так как у малоподвижных людей биологический возраст выше хронологического.
Отдельно врач выделила контроль стресса, передает RT.
Она отметила, что йога, дыхательные упражнения и медитация снижают субъективное восприятие стресса и защищают от многих заболеваний.
Кроме того, Александрова напомнила о значении регулярных обследований. По ее словам, чекап помогает выявлять болезни на ранней стадии, а персонализированный подход с учетом генетики и индивидуальных рисков позволяет предупреждать заболевания.