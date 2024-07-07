Хроническую утомляемость связали с нехваткой железа

Профессор Флакс назвал хроническую утомляемость признаком нехватки железа

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Быстрая и регулярная утомляемость свидетельствует о нехватке в организме железа, которое отвечает за работу многих органов в организме. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс.

Он подчеркнул, что железо в организме человека отвечает за работу многих органов, поэтому при хронической утомляемости лучше всего обратиться к врачам для дополнительного обследования.

«С жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии», — перечислил Флакс.

Собеседник агентства добавил, что по результатам диагностики и анализов врач назначит лечение для страдающего от своего состояния пациента.

Если никаких дополнительных симптомов заболеваний медик не найдет, то усталость связана с реакцией организма на перегрузки. В этом случае человеку требуется отдых и хороший сон.

Дополнительный отдых также необходим людям с повышенной эмоциональной напряженностью, заявил практикующий психолог Михаил Хорс. Он рекомендовал работодателям отправлять сотрудников, которые из-за чрезмерного волнения быстро и сильно устают, во внеплановый отпуск.

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