Психолог Хорс: отпуск особенно нужен тревожным людям

Людям с тревожным расстройством и повышенной напряженностью отпуск нужен больше, чем остальным. Об этом рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, в большинстве случаев усталость на работе появляется не из-за физической нагрузки, а эмоциональной. Если человеку трудно управлять своими чувствами и эмоциями, в отдыхе он будет нуждаться больше.
Именно гнев, тревога и напряжение создают наибольшую усталость, отметил Хорс.