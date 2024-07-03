Психолог Хорс: отпуск особенно нужен тревожным людям

Людям с тревожным расстройством и повышенной напряженностью отпуск нужен больше, чем остальным. Об этом рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в большинстве случаев усталость на работе появляется не из-за физической нагрузки, а эмоциональной. Если человеку трудно управлять своими чувствами и эмоциями, в отдыхе он будет нуждаться больше.

Именно гнев, тревога и напряжение создают наибольшую усталость, отметил Хорс.

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