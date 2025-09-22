Хирурги в Москве спасли мальчика с редкой деформацией грудной клетки

Московские хирурги спасли 11-летнего мальчика с редкой врожденной патологией — воронкообразной деформацией грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

По словам кандидата медицинских наук детского и торакального хирурга Владимира Гацуцына, из-за патологии происходит чрезмерный рост реберных хрящей, что приводит к эффекту «наплывающих льдов» — и грудина либо вдавливается внутрь, либо выпячивается наружу.

В случае с мальчиком из-за аномалии его сердце сместилось в левую сторону, а жизненная емкость легких снизилась до 50%. Промежуток между грудиной и позвоночником сократился до трех сантиметров при норме не менее 15. Пациента привезли в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского.

«Когда мальчик достиг 11 лет — возраста активного роста, — деформация воронкообразной формы усилилась, усугубляя его состояние. Слабость, усталость и одышка стали постоянными спутниками», — заявили в департаменте.

Московские врачи выполнили уникальную хирургическую операцию — установили две корригирующие пластины за грудину, которые не только исправили деформацию, но и позволили сердцу вернуться на место. Уже на третий день после операции мальчик смог выйти на прогулку.

Ранее в МОЦОМД спасли 16-летнюю девочку с опухолью лимфатических сосудов размером семь сантиметров. Новообразование мешало пациентке глотать.