Подростка с опухолью лимфатических сосудов размером 7 см спасли в МОЦОМД

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли подростка с доброкачественной опухолью лимфатических сосудов размером семь сантиметров. Новообразование мешало 16-летней девочке глотать.

Родители обратили внимание на выраженную асимметрию шеи дочери. Кроме того, она жаловалась на боль во время еды. Врачи провели обследование и обнаружили лимфангиому спереди от трахеи и пищевода.

Рост опухоли мог привести к полному нарушению процесса глотания и опасному давлению на окружающие органы.

«В ходе операции через небольшой поперечный разрез врачи сначала отделили новообразование от окрущающих тканей: в частности, от нижнещитовидных сосудов и левого возвратного нерва. А далее успешно удалили лимфангиому. Важно, что рана ушита косметическим швом и практически незаметна», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением центра Владимир Трунов.

Девочка быстро восстановилась после операции. Ее уже выписали. Подросток больше не испытывает неудобств при глотании.