Хирург Зайниев предупредил, что тромбоз не всегда начинается с сильной боли

Тромбы способны стать причиной серьезных заболеваний. Они представляют собой сгустки крови, которые могут перекрыть кровоток. Подробнее рассказал флеболог и лазерный хирург Шохрух Зайниев в беседе с «ТСН24» .

По словам эксперта, тромбоз не всегда начинается с сильной боли. Иногда единственным симптомом может быть внезапный отек одной ноги. Чаще всего врачи сталкиваются с тромбозом вен нижних конечностей.

Главная опасность заключается в том, что часть тромба может оторваться и попасть в легочные сосуды, вызвав тромбоэмболию легочной артерии — жизнеугрожающее состояние. Если же сгусток образуется в артериях сердца или головного мозга, он становится прямой причиной инфаркта или инсульта.

С возрастом риск тромбоза увеличивается, но развиться он может и у молодых людей. К опасным факторам относятся малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение, варикозная болезнь, беременность, прием некоторых гормональных препаратов, а также наследственность.