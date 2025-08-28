Хирург Умнов рассказал, что холодные руки могут быть связаны с атеросклерозом и диабетом

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал сайту Lenta.ru , что холодные руки даже летом могут указывать на проблемы с артериальным кровотоком в конечностях, например, на атеросклероз или синдром Рейно.

По словам специалиста, охлаждение пальцев может быть связано с такими заболеваниями, как гипотиреоз, сахарный диабет, железодефицитная анемия, остеохондроз и отек конечностей. Также руки могут холодеть при длительном удержании определенной позы, отметил «Ридус».

Хирург подчеркнул, что этот симптом может быть проявлением различных заболеваний. Поэтому, если согревание и восстановление подвижности кистей не помогают, необходимо провести обследование пациента. Для диагностики могут потребоваться анализы и процедуры, такие как МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография и УЗДГ артерий верхних конечностей, заключил Умнов.