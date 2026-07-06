Хирург Умнов назвал жжение и боль в конечностях признаками алкогольной полинейропатии

Алкогольная полинейропатия — серьезное неврологическое заболевание, которое может привести к инвалидности. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Life.ru .

По его словам, основная причина заболевания — злоупотребление алкоголем. Спиртное повреждает нервные волокна, из-за чего импульсы от тела к мозгу передаются неправильно. Это вызывает потерю чувствительности и координации движений.

При поражении сенсорных нервов возникают онемение, покалывание, жжение и боль в конечностях, повышенная чувствительность к прикосновениям и ощущение «несуществующих носков». При поражении двигательных нервов появляются мышечная слабость, нарушение координации, невозможность выполнять привычные действия, вплоть до полной неподвижности.