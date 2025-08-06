Хирург Умнов напомнил о включении аутизма в список противопоказаний к вождению

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил в интервью RT изменения в перечне заболеваний, при которых запрещено управление автомобилем.

Как пояснил хирург, в новом списке ахроматопсия была заменена на аномалию цветового зрения.

«Это и частичная цветовая слепота, и искаженное восприятие красного цвета, и искаженное восприятие оттенков зеленого, а не только мировосприятие в оттенках серого, как при ахроматопсии», — отметил медик.

По словам Умнова, в обновленную версию добавили общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Это обусловлено тем, что вождение автомобиля требует социальных навыков, координации, планирования и многозадачности, добавил врач.