Хирург Умнов: бездумный прием антибиотиков может привести к проблемам с кишечником | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 11:28 Хирург Умнов: бездумный прием антибиотиков может привести к проблемам с кишечником

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Хирург Александр Умнов поддержал рекомендацию Минздрава РФ об отказе от антибиотиков при лечении ОРВИ. Такой метод может нанести вред организму, отметил эксперт в беседе с Life.

По его словам, при вирусных инфекциях необходимо использовать именно противовирусные препараты. Антибиотики назначают только в случае присоединения бактериальной флоры, вызванной снижением иммунитета.

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Врач добавил, что бездумный прием соответствующих средств способен привести к гибели нормальной микрофлоры. Как результат — проблемы с кишечником, добавил сайт kp.ru.