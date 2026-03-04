Хирург Шмидт отметила, что диагноз «ожирение» ставится, когда индекс массы тела человека превышает 30 кг/м²

Кандидат медицинских наук, бариатрический хирург, доцент кафедры факультетской хирургии СПбГУ Елена Шмидт сообщила в беседе с RT , что диагноз «ожирение» ставится, когда индекс массы тела (ИМТ) человека превышает 30 кг/м². При ИМТ выше 35 кг/м² диагностируется II степень ожирения.

Шмидт подчеркнула, что ожирение оказывает системное влияние на организм. Избыточная жировая ткань может вызвать хроническое воспаление и нарушить гормональную регуляцию, что увеличивает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Бариатрический хирург отметила, что ожирение рассматривается современной медициной как самостоятельное хроническое заболевание, требующее активного лечения. Лечение ожирения должно быть комплексным и включать изменение образа жизни, коррекцию питания и повышение физической активности.

«При тяжелых формах ожирения, особенно если индекс массы тела превышает 35–40 и уже есть сопутствующие заболевания, консервативных мер может быть недостаточно для достижения устойчивого результата», — рассказала она.

В таких ситуациях рассматриваются хирургические методы лечения — бариатрические операции. Они позволяют не только существенно снизить массу тела, но и добиться ремиссии сахарного диабета 2-го типа и нормализации артериального давления. Решение о хирургическом лечении принимается индивидуально и требует тщательной оценки состояния пациента.