Хирург Самойлов: ожирение увеличивает вероятность болезней сердца и сосудов

Ученые из Бостона установили связь между отложением жира внутри мышц и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал «Газете.Ru» о разных типах жира и их влиянии на здоровье.

По словам специалиста, белый жир, запасающий энергию, может вызывать диабет, болезни сердца и гормональные сбои при избытке. Висцеральный жир, окружающий внутренние органы, повышает риск гипертонии и диабета. Внутримышечный жир ухудшает работу сердца и сосудов.

Ожирение, связанное с перееданием и недостатком движения, увеличивает риск множества болезней. Для предотвращения ожирения рекомендуется следить за балансом потребления и расхода энергии, заниматься спортом и контролировать индекс массы тела.

Лечение ожирения требует комплексного подхода с участием врачей разных специальностей; наиболее эффективна бариатрическая операция, снижающая вес на 60% за 1–1,5 года, заключил Самойлов.