Хирург предупредил россиян об опасных свойствах хурмы

Любимая многими в зимний период хурма может быть опасна для здоровья. О малоизвестном негативном влиянии фрукта на организм рассказала интернет-газете Neva.Today хирург Ксения Мерсаидова.

Врач отметила, что ежегодно зимой в хирургические отделения по всей стране попадают люди, пострадавшие из-за хурмы. Все дело в том, что оранжевый плод состоит из специфических пищевых волокон, способных формировать в желудке неперевариваемые комки. Накопление таких комков в желудке после чрезмерного употребления хурмы может привести к замедлению и осложнению работы желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях это приводит к кишечной непроходимости.

По словам хирурга, иногда для образования комка достаточно всего двух-трех фруктов. После этого уже может появиться дискомфорт в области груди или живота.

Чтобы уменьшить риск возникновения проблем, Мерсаидова порекомендовала ограничиться одним плодом за раз и выбирать наименее вяжущие сорта. Если же после употребления хурмы все же возник дискомфорт в животе, врач порекомендовала выпить теплой воды для облегчения состояния.

Ранее врач-гастроэнтеролог назвал солянку, гороховый и грибной супы опасными при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они содержат много жира, соли и не усваиваемых человеческим организмом веществ.