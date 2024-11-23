Три популярных в России супа оказались вредными для здоровья

Солянка, гороховый и грибной супы противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они содержат много жира, соли и не усваиваемых человеческим организмом веществ, сообщил сайту «Доктор Питер» врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Констанденков.

«Солянка — настоящий хит русской кухни. Блюдо любят за яркий насыщенный вкус и разнообразие ингредиентов. Однако для желудочно-кишечного тракта блюдо представляет настоящую бомбу из калорий, соли и жира», — сказал он.

Доктор объяснил, что из-за мясных деликатесов в этом супе много насыщенных жиров, консервантов и соли. Такое сочетание раздражает слизистые ЖКТ, задерживает жидкость в организме и провоцирует образование камней в почках.

Грибной суп, сообщил Констанденков, не такой жирный и содержит меньше калорий. Однако в нем есть хитин, который из-за отсутствия необходимых ферментов почти не переваривается организмом человека. Гастроэнтеролог предупредил, что он противопоказан при язве желудка, гастрите, воспалении кишечника и панкреатите.

Третьим характерным для русской кухни, но вредным супом он назвал гороховый. Констанденков сообщил, что его употребление чревато вздутием живота и тяжестью.

Врач-диетолог Елена Ливанцова тоже назвала солянку самым вредным супом. Она посоветовала выбирать вегетарианские первые блюда.