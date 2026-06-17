Хирург Лисянский призвал избегать купания в непроверенных местах и не нырять с высоты вниз головой

Спинальный хирург центра травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России Игорь Лисянский предупредил о рисках, связанных с купанием в неположенных местах и прыжками в воду с высоты головой вниз. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

По словам эксперта, такая неосторожность может привести к тяжелой травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, известной как «травма ныряльщика».

После подобного повреждения человек практически всегда теряет сознание и начинает тонуть. Чтобы избежать «травмы ныряльщика», важно выбирать для купания только проверенные места и не совершать опасных прыжков в воду.