Хирург Барсегян рассказал, что металлокерамические коронки могут привести к искажениям изображения при МРТ шеи и головы

Челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян рассказал «Здоровью Mail» , можно ли делать МРТ с зубными имплантами и коронками. Ответ зависит от материала, из которого изготовлены конструкции.

Как отметил эксперт, главная опасность при МРТ — ферромагнитные металлы, такие как железо, никель и кобальт. Они могут нагреться, сместиться или создать сильные искажения изображения в магнитном поле аппарата.

Большинство современных зубных имплантов изготавливают из титана или его сплавов. Эти материалы не намагничиваются и не взаимодействуют с магнитом томографа.

С зубными коронками ситуация сложнее. Безметалловые конструкции из керамики или диоксида циркония абсолютно безопасны. А вот металлокерамические коронки могут содержать ферромагнитные сплавы, особенно старые. Это может привести к искажениям изображения при исследовании головы и шеи.

Перед МРТ стоит выяснить, из какого сплава сделаны коронки. Даже при наличии металлокерамики обследование конечностей и позвоночника обычно можно проводить без риска.