Healthline: легкий перекус перед сном допустим, но не должен становиться привычкой

Специалисты в области диетологии поделились рекомендациями о том, какие продукты можно употреблять перед сном, если возникает чувство голода. Статья с советами экспертов была опубликована в издании Healthline и переведена aif.ru .

Диетологи отмечают, что легкий перекус перед сном допустим, но не должен становиться привычкой. В противном случае он может нарушить режим питания и повлиять на качество сна. Эксперты советуют отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием белка и клетчатки, а также с минимальным количеством сахара и насыщенных жиров.

Среди наиболее безопасных продуктов для позднего перекуса специалисты называют греческий йогурт без добавок, небольшие порции орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки), фрукты с низким гликемическим индексом (киви, ягоды). Также допустимы овощи с хумусом, яйца и небольшие порции цельнозерновых продуктов.

Такие продукты помогают утолить голод и не вызывают резких скачков сахара в крови, что важно для комфортного сна. Однако диетологи подчеркивают, что перекусы перед сном не должны становиться привычкой. Лучше всего придерживаться сбалансированного питания в течение дня, чтобы избегать чувства сильного голода вечером.