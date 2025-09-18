Губернатор пригрозил уволить руководство ярославской поликлиники за очереди

В Ярославской поликлинике на улице Попова с четырех утра выстраивается очередь за талонами. Губернатор Михаил Евраев пообещал разобраться с очередями в ярославской поликлинике, сообщил сайт 76.RU .

«Мы обязательно разберемся. Точно такого быть не должно. Одна из задач, которые стоят перед медицинскими учреждениями, главными врачами, — это отсутствие очередей», — ответил Михаил Евраев.

Если в какой-то поликлинике будут очереди, губернатор пообещал заменить руководство. По его словам, всегда можно принять меры, найти решение. Если этого не происходит, значит, руководитель не хочет или не может справиться.

Ранее юрист Михаил Салкин объяснил, что делать пациентам, если они столкнулись с очередями в больнице или другими недостатками в медицинской помощи. По его словам, для начала следует направить жалобу главному врачу. Если реакции не последует, нужно обратиться в региональное управление здравоохранения, затем — в Минздрав и прокуратуру.