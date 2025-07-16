Юрист Салкин посоветовал направлять жалобу на очереди в поликлинике главврачу

Юрист Михаил Салкин рассказал News.ru, какие шаги могут предпринять пациенты, если они столкнулись с долгой очередью в больнице или другими проблемами в организации медицинской помощи.

По его словам, для начала следует направить жалобу главному врачу. Если реакции не последует, нужно обратиться в региональное управление здравоохранения, затем — в Минздрав и прокуратуру. Юрист подчеркнул, что действовать нужно поэтапно.

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