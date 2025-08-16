Грудной имплант стал причиной редкого типа рака, которым болели 20 человек в мире

Metropoles: бразильянка скончалась от рака, которым болели 20 человек в мире

Жительница Бразилии скончалась от редкого и агрессивного типа рака, который диагностировали всего 20 человекам в мире. Об этом написало издание Metropoles .

Бразильянка обратилась в больницу из-за боли в груди и увеличения одной из молочных желез. Врачи выяснили, что вокруг силиконовых имплантов, установленных 20 лет назад, скопилась Жидкость, а в самих капсулах произошли изменения.

Биопсия выявила плоскоклеточный рак молочной железы, ассоциированный с имплантами. Известно всего о 20 случаях такого типа онкологического заболевания.

Женщине удалили импланты, провели мастэктомию. После операции у пациентки наступила ремиссия, однако рак вернулся. После повторного диагноза бразильянка прожила всего девять месяцев.

Маммолог Александр Михайлов ранее предостерег женщин от длительного ношения силиконовых накладок. Среди рисков — нарушение кровообращения, аллергия и раздражение, потница и опрелости.