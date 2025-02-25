Госдума приняла закон о повышении качества медицинской помощи

Российские врачи и медицинские специалисты теперь смогут проходить повышение квалификации и изучать новые методы диагностики и лечения только в профильных образовательных организациях. Это предусматривает единогласно принятый Госдумой законопроект о повышении качества медицинской помощи, рассказал в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что мера поможет оградить пациентов от тех, кто выдает себя за медицинских специалистов, подтверждая умения сертификатом после прохождения онлайн-курсов.

«От этого могут пострадать в первую очередь люди, которым не окажут необходимую помощь вовремя», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что врачи и средний медицинский персонал пройдут обучение, а также процедуры повышения или подтверждения квалификации в образовательных учреждениях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для практических занятий.

Электронный и дистанционный формат обучения профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования запрещен. Но из-под него вывели курсы, которые по федеральным стандартам можно пройти на удаленке.

Ранее Володин назвал недопустимым переобучение медицинских специалистов через платные курсы частных организаций. Он пояснил, что встретил множество объявлений, в которых терапевтам предлагали пойти работать стоматологами, пройдя дистанционное обучение и получив необходимый сертификат за 20 тысяч рублей.