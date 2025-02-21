Володин призвал ужесточить требования к переподготовке медработников

На следующей неделе в Госдуме обсудят вопрос о целесообразности использования онлайн-образования для фармацевтов и медицинских работников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер думы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, каждый год около миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации, до 90 тысяч специалистов обучаются по программам переподготовки. Эти услуги часто предоставляют частные компании, многие из которых предлагают дистанционное обучение.

В интернете можно найти множество объявлений о том, что врачи и средний медицинский персонал могут получить дополнительное образование, не вставая с дивана, отметил Володин. А удостоверение или сертификат доставят прямо на дом.

«Чтобы терапевту переквалифицироваться в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме — и необходимое свидетельство об образовании готово», — написал он.

Стоимость программы повышения квалификации ниже и составляет всего четыре-пять тысяч рублей. От такого обучения врачей страдают в первую очередь пациенты. Из-за этого снижается качество медицинской помощи.

«В связи с этим обсуждаем тему повышения качества образования медицинских работников: изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций», — добавил Володин.

По мнению парламентария, чтобы получить новую квалификацию или специализацию, онлайн-обучение невозможно без практических занятий в университетских центрах, колледжах и научных учреждениях, где есть клиническая база.

Ранее депутаты выступили с предложением повысить престиж профессии учителя. Они отметили, что необходимо создавать благоприятные условия для педагогов, а также сбалансировать учебную и документационную нагрузку. Володин предложил создать систему защиты учителей от физического и психологического давления.