Голландцы массово слегли с гепатитом после магазинной голубики

Сеть супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах изъяла из продажи все килограммовые упаковки замороженной голубики из-за вспышки гепатита А. Заболели 12 человек, сообщил сайту Nu.nl представитель Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Элко Франц.

Пока известно лишь о 12 пострадавших в возрасте от 25 до 77 лет, из них двум потребовалась госпитализация. Франц допустил, что вирусом могли заразиться сотни человек.

«Конечно, не все фрукты заражены, но заболеет больше людей. И они могут заразить других. <…> Если вы чувствуете себя плохо, очень важно соблюдать правила гигиены», — предупредил он.

Гепатит А распространился через килограммовые пачки замороженной голубики из Albert Heijn. Супермаркет объявил об изъятии этого товара. Франц сообщил, что возбудитель болезни попал в ягоды во время сбора урожая от зараженного сборщика или при поливе загрязненной фекалиями водой.

Не только голубика может доставить человеку проблемы со здоровьем. От клубники можно подхватить глисты, поэтому врач Екатерина Кашух посоветовала мыть ее в растворе соды.