Врач Кашух посоветовала мыть клубнику в растворе воды с содой

Клубника — полезный и вкусный продукт, однако на ее поверхности может находиться большое количество бактерий, вирусов и различных микроорганизмов. Об этом рассказала врач Екатерина Кашух в беседе с Life.

По ее словам, во время употребления плодов есть риск подхватить кишечную палочку. При попадании в организм она способна вызвать расстройство ЖКТ.

«Так как клубника растет близко к земле, высока вероятность заразиться глистами. А также на ягодах могут быть остатки удобрений», — отметила эксперт.

Она посоветовала тщательно промывать клубнику с использованием раствора воды с содой, солью или столовым уксусом.

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