Голикова заявила, что у россиян есть потенциал жить до 120 лет

У многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».

«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный — кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — процитировал ее ТАСС.

Голикова отметила, что правительство России стремится повысить продолжительность жизни, уделяя особое внимание здоровью граждан.

Также Голикова объявила, что в России создадут региональное движение «За медицину здорового долголетия». В регионах появятся мобильные группы, которые будут посещать коллективы и населенные пункты, проводя просветительскую работу. В эти бригады войдут не только медики, но и представители культуры, общественные лидеры и активисты. Их цель — вдохновить людей на здоровый образ жизни.

