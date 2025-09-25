Психолог Сью Пикок предупредила, что нехватка сна усиливает тревогу

В период сна иммунная система активно вырабатывает цитокины — вещества, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями. После бессонной ночи их производство снижается, что ухудшает способность организма противостоять инфекциям. Об этом рассказала врач-психолог Сью Пикок, написал сайт TheRussianNews .

Особенно ярко это проявляется у людей в возрасте от 18 до 60 лет, уточняет Пикок. Также она добавляет, что недостаток сна может быть причиной тревожности и нарушений эмоционального состояния.

«Беспокойство мешает уснуть, а нехватка сна усиливает тревогу, создавая таким образом замкнутый круг», — говорит эксперт.

Врач Ледерле дополняет, что дефицит сна может стать причиной гормональных сбоев, которые приводят к нерегулярным менструациям, повышению аппетита и набору веса.

Медики подчеркивают, что качественный сон важен для сохранения здоровья, психического равновесия и эффективности в повседневной жизни. Диетолог и эксперт по долголетию Мелани Мерфи Рихтер советует ложиться спать между 22:00 и 00:00.