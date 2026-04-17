Голикова назвала план по продолжительности жизни россиян к 2036 году

Голикова: к 2036 году продолжительность жизни россиян должна вырасти до 81 года

Средняя продолжительность жизни в России должна достичь 81 года к 2036 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она напомнила, что такую задачу поставил президент Владимир Путин. При этом особое внимание уделят не только увеличению общей продолжительности жизни, но и росту периода активного и здорового долголетия.

Голикова напомнила, что правительство уже утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения, а также план по ее реализации.

До 2030 года предусмотрели комплекс мер, направленных на повышение качества жизни пожилых людей. В него входят развитие системы здравоохранения, профилактика заболеваний, повышение доступности медицинской помощи и внедрение современных методов диагностики и лечения.

Ранее она сообщила, что в России завершили разработку персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии.