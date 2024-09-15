Годовалая девочка оглохла после прививки в Татарстане

В Татарстане годовалая девочка лишилась слуха после вакцинации от гепатита, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.

По данным канала, девочка появилась на свет в октябре 2022 года, но роды прошли тяжело. Сразу после рождения ее прооперировали на кишечнике. Ребенку присвоили паллиативный статус и поставили систему специализированного парентерального питания. Спустя год ее состояние улучшилось. Медики удалили систему.

В начале 2024 года девочка заболела. Еще через две недели ребенку поставили комбинированную вакцину и прививку от гепатита, причем без дополнительных анализов и обследований.

Вскоре мать девочки заметила, что она перестала откликаться на свое имя. В частной клинике ребенку диагностировали глухоту на оба уха. Родители винят в этом вакцинацию, которую провели без учета истории болезни дочери. Они обратились в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Девочке восстановили слух в одном ухе благодаря кохлеарной имплантации. Теперь родители ждут вторую операцию.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова рассказала, что вакцины содержат убитую или ослабленную форму вируса или бактерии, поэтому после прививки могут возникнуть побочные эффекты, но ненадолго, а заболевание и его осложнения исключены.