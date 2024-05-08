Врач Морозова: вакцины не приводят к заболеванию и осложнениям впоследствии | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 13:06 Врач Морозова: вакцины не приводят к заболеванию и осложнениям впоследствии

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Любая вакцина содержит убитую или ослабленную форму вируса или бактерии, поэтому она не приводит к заболеванию и его осложнениям впоследствии. Об этом «Известиям» рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

Суждение о том, что мы живем в безопасном мире и почти все инфекции давно ликвидированы — не более чем миф.

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«Благодаря вакцинации многие инфекционные заболевания сегодня встречаются редко. Но без прививки есть риск заболеть уже при первой встрече с бактериями», — пояснила врач.

После прививки действительно могут возникнуть побочные эффекты, однако длятся они обычно недолго.