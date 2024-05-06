«Глаз встал на место». Врачи провели уникальную операцию пациенту в Москве | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 03:07 «Глаз встал на место». Врачи провели уникальную операцию пациенту в Москве Врачи Первой Градской больницы вернули мужчине на место вышедший из орбиты глаз Freepik

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Врачи Городской клинической больницы № 1 Москвы помогли пациенту вернуть на место «вышедший из орбиты» глаз. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

У пациента обнаружили редкую патологию — синдром Пурфюр дю Пти, вызванную раздражением шейного узла, который обеспечивает связь мышц глаза с центральной нервной системой.

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По словам больного, после проведенных процедур произошло настоящее чудо.

«Мой выпученный глаз встал на место. Конечно, видеть он не стал, но в нем появилось периферическое зрение. И теперь я даже могу водить машину», — рассказал мужчина.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина заявила, что 20% клещей могут быть переносчиками сразу нескольких заболеваний. Одно из самых опасных заболеваний, переносимых паразитом — клещевой вирусный энцефалит. Болезнь сопровождается такими проявлениями, как озноб, высокая температура, тошнота, рвота, головная боль в области глаз и лба, светобоязнь и эпилептические припадки.