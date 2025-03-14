Главу челябинского Центра медицины катастроф отстранят после массового ухода врачей

Руководителя Центра медицины катастроф Челябинской области Сергея Максимова отстранят на время служебной проверки. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на первого замгубернатора региона Станислава Мошарова.

«На наш взгляд, там коллектив стал заложником внутренних разборок руководителя и зама», — предположил чиновник.

Завершить проверку планируют к началу апреля.

Ранее медики прислали в редакцию коллективное письмо, где рассказали, что при Максимове на работников начали морально давить, заставлять их выполнять задачи сверх должностной инструкции и в нарушение законодательства, а сам новый руководитель обвиняет их в нежелании работать. Кроме того, один из сотрудников обвинил начальника в самовольном запрете уезжать дальше 100 километров от Челябинска и установке камер в рабочих кабинетах.

По словам сотрудников, из центра уже уволился отдел гражданской обороны в полном составе и пишут заявления еще четыре человека, притом что до Максимова кадровый состав не менялся несколько лет.

Сам Максимов в ответ заявил, что нагрузка на его работников была значительно ниже, чем, например, в скорой помощи, и что врачи центра большую часть времени «в нарды играют, в носу ковыряют». Установку камер он объяснил требованием вышестоящего руководства, а запрет на выезд — необходимостью быстро собирать руководящий состав в случае экстренных ситуаций. При этом он подчеркнул, что готов в случае массового ухода собрать новую команду врачей.

Ранее в центре скандала оказался главврач Чародинской ЦРБ в Дагестане, который занялся сексом с коллегой на рабочем месте, не выключив веб-камеру. На следующий день 67-летний специалист уволился по собственному желанию.