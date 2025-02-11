Главврач ЦРБ в Дагестане уволился после скандального видео секса с коллегой

Baza: главврач ЦРБ в Дагестане уволился после видео секса с коллегой

Главный врач Чародинской ЦРБ в Дагестане, попавший в скандал из-за секса на рабочем месте, уволился по собственному желанию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пикантное видео, попавшее в Сеть, указали в публикации, не имеет отношения к этому решению. Уволиться 67-летний Курбан Рамазанов решил из-за возраста и желания «уступить дорогу молодым». Медсестра, которая стала участницей скандального ролика вместе с врачом, осталась работать в больнице.

Ранее в социальных сетях распространили кадры, на которых видно, как заслуженный врач занимался сексом с коллегой в своем кабинете. Таким способом медик решил расслабиться после видеоконференции, но перед половым актом мужчина забыл выключить веб-камеру на компьютере.

После того, как видео утекло в Сеть, Рамазанов ушел на больничный. Судя по информации сайта больницы, должность главного врача он занимал с 2008 года.

В республиканском Минздраве произошедшее пока не комментировали.