Главными помощниками при отравлении в отпуске назвали сорбенты и воду

Внезапное отравление способно испортить любой отпуск, поэтому в поездку всегда необходимо брать с собой сорбенты, которые помогут справиться с любыми попавшими в организм токсинами. Об этом в комментарии 360.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Она подчеркнула, что сорбентов сейчас огромное количество и можно найти любой подходящий вариант.

«Это самый эффективный способ связать между собой бактериальные массы, а также метаболиты, которые они выделяют и вывести их из организма», — заявила Дианова.

Гастроэнтеролог отметила, что в случае проникновения вырабатывающих токсины бактерий в организм их необходимо срочно вывести.

«Есть два пути: либо через рот из желудка, либо через задний проход». — пояснила Дианова.

В первом случае поможет большое количество воды, после которой можно вызвать рвоту. Во втором случае, если токсины уже проникли в кишечник, то лучше растолочь таблетку сорбента в порошок и съесть его — он быстрее впитает вредные вещества и выведет их из организма.

О том, как еще можно себе помочь и что должно входить в аптечку для отпуска на случай отравления — в материале 360.ru.