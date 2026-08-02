Отравление испортило отпуск? Как быстро поставить себя на ноги
Незнакомая еда, вода из-под крана, лед в напитках или продукты, которые слишком долго пролежали на жаре, могут испортить даже долгожданный отпуск. Что делать при первых признаках пищевого отравления, как справиться самостоятельно, а в каких случаях требуется обратиться к врачам, выяснил 360.ru.
Необходимая аптечка на время отпуска
В любую поездку всегда нужно брать с собой сорбент. Это самая необходимая вещь на случай отравления. Об этом в комментарии 360.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Она подчеркнула, что сегодня доступно множество различных вариантов: от простого активированного угля до специального геля.
«Его требуется очень много, потому что расчет идет: одна таблетка или доза на килограмм массы тела для однократного приема. Но, в любом случае, это самый эффективный способ связать между собой бактериальные массы, а также метаболиты, которые они выделяют, и вывести их из организма», — заявила Дианова.
Также стоит иметь с собой так называемые специальные кишечные антибиотики против «диареи путешественников». Это безрецептурный препарат, который требуется принимать в течение трех дней.
«Также нужно взять с собой регидрон, в нем содержатся соли для восполнения обезвоживания, возникающего при рвоте и поносе. Особенно это важно для детей. У них очень чувствительный организм, а если они совсем маленькие, то обезвоживание наступает мгновенно. Это критически опасно, вплоть до летальных исходов», — предупредила Дианова.
Врач отметила, что если регидрона нет, то можно самостоятельно собрать раствор из соды, пищевой соли и сахара, которые нужно растворить в кипяченой воде. Этим отпаивают людей с пищевой токсической инфекцией. Все эти препараты — минимум, который должен иметь при себе каждый путешественник.
Как можно помочь себе, если аптечки нет
В случае полного отсутствия лекарств необходимо принять меры, чтобы избавить организм от токсинов, предварительно связав их между собой, заявила гастроэнтеролог.
«Есть два пути: либо через рот из желудка, либо через задний проход», — пояснила Дианова.
В качестве первого варианта она предложила пить минеральную воду и вызвать рвоту двумя пальцами. Если такой способ человеку не подходит, то вместо пальцев можно использовать зубную щетку, массируя корень языка.
В желудке должно быть содержимое, поэтому объем предварительно выпитой воды должен быть максимальным. Также вызвать рвоту может помочь слабый раствор марганцовки, но найти ее сейчас в свободной продаже сложно.
«Если токсины просочатся в тонкий кишечник, то уже поздно. Они начнут всасываться, и ничего, кроме слабительного или сорбента, не поможет им быстро выскочить. Но сорбенты в этом случае идеальны, потому что они свяжут токсины между собой», — отметила врач.
Просто выпить таблетку активированного угля недостаточно. Нужно раскрошить ее в порошок и быстро проглотить.
«Если содержимое уже в кишечнике, то надо увеличить площадь сорбента, чтобы быстрее все впиталось», — пояснила Дианова.
Гастроэнтеролог добавила, что вода и сорбенты — это главные спасители организма при отравлении. Потому что жидкость разбавляет кровь, куда всасываются вредные вещества, а сорбенты связывают их между собой и выводят из организма.
Если очень ярко выраженные симптомы отравления не проходят на следующий день, то в этом случае нужно обращаться к врачам.
«Мое глубокое убеждение: без медицинской страховки за границу ездить нельзя. И если оформлять полис, то именно полноценный, а не по франшизе, потому что качество медицинских услуг часто зависит от уровня страховой компании. Поэтому даже к такой мелочи нужно относиться очень серьезно», — подытожила собеседница 360.ru.