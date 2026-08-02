Сегодня 02:17 Отравление испортило отпуск? Как быстро поставить себя на ноги Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Незнакомая еда, вода из-под крана, лед в напитках или продукты, которые слишком долго пролежали на жаре, могут испортить даже долгожданный отпуск. Что делать при первых признаках пищевого отравления, как справиться самостоятельно, а в каких случаях требуется обратиться к врачам, выяснил 360.ru.

Необходимая аптечка на время отпуска

В любую поездку всегда нужно брать с собой сорбент. Это самая необходимая вещь на случай отравления. Об этом в комментарии 360.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Она подчеркнула, что сегодня доступно множество различных вариантов: от простого активированного угля до специального геля.

«Его требуется очень много, потому что расчет идет: одна таблетка или доза на килограмм массы тела для однократного приема. Но, в любом случае, это самый эффективный способ связать между собой бактериальные массы, а также метаболиты, которые они выделяют, и вывести их из организма», — заявила Дианова.

Также стоит иметь с собой так называемые специальные кишечные антибиотики против «диареи путешественников». Это безрецептурный препарат, который требуется принимать в течение трех дней.

Фото: Thomas Imo/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Также нужно взять с собой регидрон, в нем содержатся соли для восполнения обезвоживания, возникающего при рвоте и поносе. Особенно это важно для детей. У них очень чувствительный организм, а если они совсем маленькие, то обезвоживание наступает мгновенно. Это критически опасно, вплоть до летальных исходов», — предупредила Дианова. Врач отметила, что если регидрона нет, то можно самостоятельно собрать раствор из соды, пищевой соли и сахара, которые нужно растворить в кипяченой воде. Этим отпаивают людей с пищевой токсической инфекцией. Все эти препараты — минимум, который должен иметь при себе каждый путешественник.

Как можно помочь себе, если аптечки нет

В случае полного отсутствия лекарств необходимо принять меры, чтобы избавить организм от токсинов, предварительно связав их между собой, заявила гастроэнтеролог. «Есть два пути: либо через рот из желудка, либо через задний проход», — пояснила Дианова.

В качестве первого варианта она предложила пить минеральную воду и вызвать рвоту двумя пальцами. Если такой способ человеку не подходит, то вместо пальцев можно использовать зубную щетку, массируя корень языка.

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com / www.globallookpress.com