Жителей Подмосковья пригласили на бесплатный онкоскрининг 28 марта

День открытых дверей проведут в центрах амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье 28 марта.Жители старше 18 лет смогут проконсультироваться с врачом, а также пройти диагностику новообразований кожи, скрининг для выявления рисков заболеваний дыхательных путей и ЖКТ.

Дополнительно женщинам проведут цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест на рак простаты.

Дни открытых дверей в онкоцентрах Подмосковья проводят регулярно. В этом году их уже посетили более 1,5 тысячи человек.

«Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда лечение занимает меньше времени и дает максимальный эффект, а значит шанс на выздоровление. Мы создаем максимально комфортные условия для прохождения профилактических осмотров, делая их доступными для каждого жителя региона», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин

Мероприятие пройдет 28 марта с 09:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии.

Адреса и контактные телефоны центров размещены на официальном портале онкологической службы.