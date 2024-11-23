Главный онколог Минздрава назвал пользу от разрыва с Западом

Главный онколог Каприн рассказал об улучшении в системе после разрыва с Западом

Российская онкологическая служба после разрыва отношений с Западом только улучшила свою работу. Об этом телеканалу РБК заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН, главный онколог ведомства Андрей Каприн.

По его словам, отечественная медицина не ощущает изоляции от мира, специалисты пользуются как отечественной, так и зарубежной аппаратурой. При этом медик признал потребность в создании «новой аппаратуры, особенно тяжелой».

«У нас есть связь с другими странами, большой и интересный рынок. Изоляции мы не чувствуем. Расширилась область малоинвазивного вмешательства, после которого пациента выписывают в течение трех-четырех дней», — отметил Каприн.

Ранее ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов заявил, что западные санкции не сказались на развитии медицины в России.