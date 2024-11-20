Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов дал большое интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал, столкнулась ли российская медицина с проблемами из-за западных санкций.

По словам эксперта, отечественные промышленность, наука и практики уже независимы от западных поставок. Соответствующие ограничения никак не сказались на развитии отрасли.

«Они не повлияли на ритмичность и стабильность работы ни одного медицинского учреждения страны», — заявил Иванов.

Он также отметил, что уровень младенческой смертности в РФ ниже, чем в Соединенных Штатах, некоторых странах Европы, КНР. Такие показатели — демонстрация вклада в социальную стабильность государства, подчеркнул ректор.