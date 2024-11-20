Ректор Педиатрического университета Иванов: западные санкции не сказались на развитии медицины в РФ
Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов дал большое интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал, столкнулась ли российская медицина с проблемами из-за западных санкций.
По словам эксперта, отечественные промышленность, наука и практики уже независимы от западных поставок. Соответствующие ограничения никак не сказались на развитии отрасли.
«Они не повлияли на ритмичность и стабильность работы ни одного медицинского учреждения страны», — заявил Иванов.
Он также отметил, что уровень младенческой смертности в РФ ниже, чем в Соединенных Штатах, некоторых странах Европы, КНР. Такие показатели — демонстрация вклада в социальную стабильность государства, подчеркнул ректор.