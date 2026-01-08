Главный нарколог Минздрава Подмосковья рассказал, что грозит, если выпивать неделю подряд

Нарколог Холдин: употребление алкоголя в течение недели бьет по всем органам

Длинные новогодние праздники каждый проводит по-своему. Одни активно занимаются спортом, гуляют, путешествуют и отдыхают. Другие погружаются в череду застолий, где алкоголь становится неизменным спутником. Чем может обернуться такой «марафон» длиной в новогодние каникулы, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.

«Употребление спиртных напитков в течение нескольких дней или недели бьет по всем органам и системам человека. Алкоголь провоцирует обезвоживание организма, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поджелудочную железу и печень», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Употребление алкоголя ослабляет иммунитет, ухудшает качество сна и усиливает тревожность и агрессию. Постоянное потребление спиртного вредит мозгу, снижая когнитивные функции и вызывая эмоциональную нестабильность.

Холдин подчеркнул, что подобные эксперименты опасны для людей всех возрастов. Они могут вызвать острое отравление алкоголем, резкое повышение артериального давления, тахикардию, аритмию сердца, а также обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы.

Ранее член Национальной наркологической лиги Василий Шуров призвал отказаться от запоя в новогодние праздники. Он отметил, что не стоит покупать много алкоголя. Вместо этого лучше добавить в праздники активности: покататься на коньках, сходить в музей, провести время с друзьями.